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رياضة

أوباميانج يسجل هدف التقدم لـ أرسنال في شباك ليفربول

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق أرسنال بالهدف الأول في شباك في شباك ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ويمبلي، في كأس الدرع الخيرية.

وجاء الهدف في الدقيقة 14، من تسديدة رائعة من بيير إيميريك أوباميانج، من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار، سكنت أقصى يسار المرمى بشكل رائع.

ويأمل محمد صلاح في مواصلة ممارسة هوايته بالتسجيل في شباك آرسنال، وقيادة الريدز لإحراز اللقب.

وكان فريق ليفربول خاض معسكر إعداد موخرا بالنمسا استعدادا للموسم الجديد.

وفي المقابل يطمح آرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا لانتزاع اللقب من الريدز، ووضع آرسنال على بداية الطريق الصحيح، بعد حالة التخبط التي مر بها خلال المواسم الأخيرة.

ويخوض ليفربول مباراة اليوم باعتباره حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما يلعب آرسنال اللقاء باعتباره بطلا لكأس الاتحاد.
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