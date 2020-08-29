أوباميانج يسجل هدف التقدم لـ أرسنال في شباك ليفربول

تقدم فريق أرسنال بالهدف الأول في شباك في شباك ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ويمبلي، في كأس الدرع الخيرية.





وجاء الهدف في الدقيقة 14، من تسديدة رائعة من بيير إيميريك أوباميانج، من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار ، سكنت أقصى يسار المرمى بشكل رائع.



