أضرار ماء غريب.. سعره وتحذيرات قبل إعطائه لطفلك

يعتبر ماء غريب من أشهر المنتجات الشهيرة الخاصة بالأطفال، وأول ما انتجته شركة بريطانية في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي اسمها وودواردز Woodwards، وهو منتج دوائي متعارف عليه بين الناس في علاج مظاهر عدم الارتياح لدى الرضع بسبب تراكم الغازات أو ما يعرف بالرضع المتمغصون COLIC BABIES.

ماء غريب الأصلي

يعد ماء غريب مكمل غذائي يقوم في أساسه على الماء بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى مثل الأعشاب مثل البابونج والشمر والزنجبيل، بيكربونات الصوديوم والسكر، بالإضافة إلى بلسم الليمون الحامض، و يتميز بمذاقه الحلو الذي ينال إعجاب الطفل.

يتواجد ماء غريب الأصلي في الصيدليات الكبرى وهو عبارة عن زجاجة 120 مل ، ويمكن شرائه دون وصفة طبية ، ويستخدم ماء غريب الأصلي للمغص والانتفاخ عند الأطفال وحديثي الولادة.

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مكونات ماء غريب :

بحسب موقع webmed الطبي، يحتوي ماء غريب على خليط متنوع من المكونات الأساسية وهي :

الشمر

الفركتوز

الشبت

الزنجبيل

القرفة

زيت الكمون

زيت النعناع

بديل ماء غريب

إذا لم تتمكني من الحصول على ماء غريب الأصلي لـ علاج المغص عند الاطفال ، فيمكنك استخدام بديل ماء غريب ، وهي الأعشاب الطبيعية الصحية للطفل ومنها الشمر ، الكراوية ، الينسون ، والنعناع ، قومي بغلي أي منها وضعيه في زجاجة الطفل الرضيع وبعدت تبريدها ، قومي بإعطائه قطرات منها .

كما يمكنك علاج المغص عند الأطفال الرضع ببعض الحيل البسيطة منها عمل حمام مء داف وتدليك جسم الطفل به ، كذلك وضع الطفل على بطنه كي للتخلص من الغازات ، وإذا كان طفلك يرضع رضاعة صناعية ، فيجب تدفئة اللبن الصناعي قبل رضاعته .

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فوائد ماء غريب للأطفال :

يعمل على تهدئة المعدة

يخلص الطفل من المغص والانتفاخات

يخلصك طفلك من غازات البطن

يساعد في تخفيف ألام التسنين عند الاطفال

يمنح الطفل النوم براحة وشكل سريع

يساعد في تخفيف حموضة المعدة

يخلص الطفل من " الزغطة " .

أضرار ماء غريب :

رغم أنه يحتوي على مواد طبيعية صحية للطفل، غلا أن بعض الأنواع من ماء غريب قد تحتوي على الكحول وبيكربونات الصوديوم ، وهي ضارة بصحة طفلك .

كما أن ماء قريب قد يسبب بعض الأثار الجانبية ، منها:

التقيؤ

الإمساك عند الرضع

ماء غريب يزيد خطر الإصابة بالبيكتريا والمواد المسببة للتحسس

يحتوي ماء غريب على نسبة عالية من السكر وهي خطيرة على الطفل

نسبة السكر في ماء غريب تسبب مشاكل الأسنان عند الأطفال





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ماء غريب كحول :

بعض أنواع ماء غريب تحتوي على الكحول ، وهو أمر خطير على صحة طفلك ، و في حالة إحتواء ماء غريب على الكحول، فيجب أن تحذر الأم ولا تعطيه لطفلها، وعلى الرغم من أنه يعمل على تهدئة الطفل، فإن له مخاطر عديدة وهو مادة ممنوعة دوليًا.

و أصبح ماء غريب خال من أي نسب كحول في الاونة الأخيرة، ولكن يجب التأكد من هذا بنفسك من خلال قراءة المكونات المدونة على العبوة.

سعر ماء غريب :

تتوافر عبوات ماء غريب في الصيدليات ويمكن شرائها دون وصفة طبية ، وزجاجة ماء غريب هي 120 مل ومتوفرة في الأسواق بسعر 8 جنيهات .

جميع مكونات ماء غريب طبيعية مفيدة لعلاج مشاكل المغص والانتفاخ والغازات، وهو مصرح باستخدامه حيث أنه حاصل علي رخصة من مؤسسة الغذاء والدواء وهو آمن تمامًا علي الاطفال .

تحذيرات عند استخدام ماء غريب :

- لا تعطي ماء غريب للطفل الذي عمره اقل من شهر لان جهازه الهضمي لم يكتمل نضوجه وهو حساس جدا لمكونات ماء غريب العشبية

- احذري من احتواء ماء الغريب على الكحول وتأكدي من المكونات المكتوبة على العبوة

- لا تشتري ماء غريب يحتوي على بيكربونات الصوديوم فهي غير صالحة للاطفال الصغار جدا .