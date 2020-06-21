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علاج المغص وغازات البطن عند الأطفال الرضع

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:59 ص
علاج المغص وغازات
علاج المغص وغازات البطن عند الاطفال الرضع
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اسماء محمد
يعاني الكثير من الأطفال الرضع وحديثي الولادة من مشكلة غازات البطن والمغص وآلام المعدة التى تجعلهم ينهارون من الصراخ والبكاء.


ولأن الطفل مازال صغيرا ولا يستطيع التعبير عما بداخله سوى بالبكاء لا تستطيع بعض الأمهات الجدد معرفة سبب معاناة الرضيع ولا تعرف ماهو التصرف السليم.


عرض موقع "boldsky" أن هناك بعض الإسعافات المنزلية التى تساعد فى علاج المغص وطرد غازات البطن عند الأطفال الرضع ولكن الكثير من الآباء والأمهات الشباب لايعرفونها. 

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ومن أبرز طرق طرد الغازات عند الأطفال الرضع هى تدليك منطقة البطن جيدا للطفل، أو اجلسى الطفل ثم ربتي على ظهره بشكل لطيف حتى تخرج الغازات.


ويمكن أيضا استخدام كمادات الماء الدافئ على منطقة البطن بشرط ان تكون بدرجة متوسطة السخونة حتى تتحملها معدة الطفل، وإذا كان مصرحا له بتناول المشروبات الدافئة فقومى بإعطائه إياها.

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