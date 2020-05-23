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مشروبات تخلصك من غازات البطن

السبت 23/مايو/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

مع ارتفاع درجات الحرارة فى الجو يحتاج الجسم الى بعض السوائل والعصائر خاصة التى لا تتسبب فى الشعور باضطرابات المعدة والغازات، لذا نقدم لك فى هذا النقرير مشروبات تخلصك من غازات  البطن فى الصيف  نقدمها لك وفقا لموقع India Times.


 مشروبات تخلصك من  غازات  البطن:

المياه

غير الدور المهم الذي تقوم به المياه في ترطيب الجسم وتنظيف المعدة، فهي تخلصها من السموم والشوائب العالقة بها، وبالتالي تقل فرص الإصابة بعسر الهضم والإمساك والحموضة وتقلصات البطن عند تناولها بكميات وفيرة.


يُنصح بأن تكون المياه فاترة وليست مثلجة، لأن تناول الماء البارد قد يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأضرار.


 

عصير الليمون بالعسل

مزج ملعقة صغيرة من العسل مع القدر نفسه من عصير الليمون على كوب من الماء الفاتر، وتناوله يوميًا له دور فعال في تنظيف المعدة وتطهيرها من السموم والغازات.


النعناع

مشروب النعناع من أهم الأشياء التي تخلصك من غازات البطن، وذلك بفضل محتواه المرتفع من مركب المنثول، المعروف بقدرته أيضًا على تنظيف وتطهير المعدة.


الصبار

يحتوي الصبار على سائل هلامي ينصح الأطباء بتناوله الصبار مع قليل من الماء، لتحظى من خلاله بمعدة نظيفة، خالية من السموم والغازات.​

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