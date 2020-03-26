لحماية طفلك.. صينى يخترع حقيبة لوقاية الرضع من كورونا..فيديو

وعرضت قناة "العربية"، تقريرا عن الحقيبة يظهر إمكانيتها إذ أنها تقوم بعزل الطفل تمامًا عن الخارج وفيها مواصفات أمان عالية وأربطة محكمة لحملها ولها سطح متين ضد الصدمات، كما يوجد بها أنابيب لضخ كميات كافية من الأوكسجين عند الحاجة، وكذلك جاز لفحص جودة الهواء ومستوى ثان لأوكسيد الكربون، وقفازات مطاطية لاستخدامها عند إطعام الطفل.

وأعلنت الصين عدم تسجيل أي حالات جديدة داخل البلاد فيروس كورونا ، مؤكدة أن الحالات المصابة تأتى لها من الخارج فقط لا غير.





وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس أنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني يوم الأربعاء.





وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نشرت صورة لمريضة متعافية من كوفيد-19 مع عاملين طبيين في مستشفى هاينان العام في هايكو حاضرة مقاطعة هاينان جنوبي الصين.





كما أعلنت الوكالة الصينية استئناف أعمال بناء مطار جياودونج الدولي في مدينة تشينجداو الساحلية بمقاطعة شاندونج شرقي الصين، بعدما توقف العمل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.