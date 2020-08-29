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فن

مع الناس الحلوة.. شاهد محمد لطفي بصحبة عمرو دياب وجمال العدل

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:39 م
محمد لطفي ، عمرو
محمد لطفي ، عمرو دياب، جمال العدل
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محمد بدران

شارك النجم محمد لطفى متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد لطفى بصحبة الهضبة عمرو دياب والمنتج جمال العدل وعلق قائلًا " #الناس-الحلوه#الهضبه#جمال#العدل#الفريدو#".


يذكر ان أحدث أعمال محمد لطفى فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.


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