بعد تكليفات السيسي بشأن ملف مخالفات البناء.. الديهي: الحكومة تحت الاختبار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك المواطنين هموم الوطن، حاملًا أعباء تنأى أن تحملها عصبة من الأمم، مشددًا على أن أمام المصريين مسئولية جسيمة لابد أن نتشارك فها بشكل واضح.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن "، أن مخالفات البناء وإزالتها والتعامل معها بالتصالح مع المخالفين يعد تكليف وتحدي للحكومة، مؤكدًا: "الحكومة الآن تحت الاختبار".





وتابع: "كم الملفات والقضايا التي ناقشها الرئيس، خلال مؤتمر افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، تستوعب شغل أسبوع من المانشيتات في الصحف؛ نتيجة التنوع الشديد في المدخلات".



