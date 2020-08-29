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رياضة

أخبار الزمالك.. كارتيرون عن وجود أزمة مع ساسي: إنه ابني.. وحازم إمام يغيب عن مواجهة إنبي

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:16 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع صدى البلد الاخباري، مجموعة من أخبار الزمالك المهمة على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها كالآتي.



حرص أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق على دعم الفريق فى ظل ما يتردد عن أزمة بسبب اللاعب فرجانى ساسى.




كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى، ستعقد اجتماعا هاما يوم الاثنين المقبل لمناقشة عدد من الملفات الهامة والتحقيق المذكرات المقدمة من أعضاء اللجنة الخماسية ولجان الاتحاد المختلفة ضد من أساءوا مؤخرا في حق الاتحاد ولجانه.




كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غياب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض عن مباراة إنبي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة.




أكدت مصادر إعلامية تونسية أن فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم قرر الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم بسبب عدم الاهتمام بتجديد تعاقده في الفترة الأخيرة .




بعث الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك، برسالة طمأنة إلى جماهير الأبيض بشأن احتمالية رحيله، عن القلعة البيضاء.




قلل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، من التقارير التي تحدثت عن نشوب خلافات وتوتر في غرفة الملابس بينه وبين التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الأبيض، بعد قرار استبداله في مباراة المقاولون الأخيرة بالدوري الممتاز.
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