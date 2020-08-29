AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حازم إمام يغيب عن الزمالك في مواجهة إنبي

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:25 م
حازم إمام
حازم إمام
Advertisements
ملك موسي
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غياب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض عن مباراة إنبي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أن اللاعب يعاني من شد في العضلة الأمامية.

وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية للوقوف على حالته، خاصة وأنه يخضع حاليا لبرنامج علاجي لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وكان حازم إمام تعرض للإصابة في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ولم يستكمل المباراة من الدقيقة 11 وشارك محمد عبد الغني بدلا منه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوباما يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك

تعرف على موقف ثنائي الزمالك من المشاركة أمام الأهلي

محمد حسن يغيب عن مباراة الزمالك أمام الأهلي

بعد إصابته في القمة 120 .. نجاح جراحة محمد عبد الشافي

يغيب 8 أسابيع عن الملاعب.. محمد عبدالشافي يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء المقاولون

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الدرع الخيرية والقناة الناقلة

انقلاب باشاغا.. ما علاقة تركيا بإيقاف وزير داخلية الوفاق؟

أب إيراني يقطع رأس ابنته وعقوبته المخففة تثير جدلا.. تفاصيل

كارتيرون لـ"صدى البلد" عن وجود أزمة مع ساسي: إنه ابني

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها برفقة زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال.. سعر غير متوقع لفستان نسرين طافش

بـ بنطلون غريب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان