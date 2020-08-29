حازم إمام يغيب عن الزمالك في مواجهة إنبي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غياب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض عن مباراة إنبي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة.





وأكد مصدر بالجهاز الفني أن اللاعب يعاني من شد في العضلة الأمامية.





وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية للوقوف على حالته، خاصة وأنه يخضع حاليا لبرنامج علاجي لتجهيزه للمباريات المقبلة.



