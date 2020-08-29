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رياضة

كارتيرون لـ"صدى البلد" عن وجود أزمة مع ساسي: إنه ابني

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:19 م
ساسي - كارتيرون
ساسي - كارتيرون
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إسراء أشرف
قلل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، من التقارير التي تحدثت عن نشوب خلافات وتوتر في غرفة الملابس بينه وبين التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الأبيض، بعد قرار استبداله في مباراة المقاولون الأخيرة بالدوري الممتاز.
وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "خلاف بيني وبين ساسي؟ لا.. فرجاني بمثابة ابني، وعلاقتي مع اللاعبين جيدة، وأحب العمل مع المجموعة".


وأضاف: "ساسي كان يرغب فى مساعدة الزمالك حتى صافرة نهاية المباراة، لذا ظهرت علامات الحزن على وجهه أثناء مغادرته لأرض الملعب".


وكان الزمالك قد تلقى هزيمة أمام المقاولون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الأسبوع رقم 22 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 42 نقطة، متساويًا مع بيراميدز الوصيف.
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