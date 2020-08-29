الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون تدريباته اليوم السبت .





يأتي هذا استعداد لخوض مباراته أمام إنبى المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء غدا الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.





ويسعى الفريق الأبيض لاستعادة انتصاراته، بعدما هُزم من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.





ويعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسه مع الاعبين لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق الأبيض فى المواجهة الماضية أمام المقاولون .



