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رياضة

هل فاوض بيراميدز فرجاني ساسي؟ وكيله يكشف

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:36 ص
ساسي
ساسي
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إسراء أشرف
أوضح مهند عون، وكيل التونسي فرجاني ساسي، نجم الزمالك، حقيقة ما تردد حول وجود مفاوضات رسمية من جانب نادي بيراميدز للتعاقد مع اللاعب، الذي ينتهي عقده داخل القلعة البيضاء في صيف 2021، بجانب أزمته مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض.

وأثار تأخير تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك غضب جماهير الأبيض، والعديد من علامات الاستفهام، حول مستقبل اللاعب، خاصة بعدالأنباء التي ترددت حول دخول الأهلي وبيراميدز في مفاوضات لضمه.

وقال عون في تصريحات خاصة لـ"ـصدى البلد": "ساسي مرتاح جدًا في الزمالك، ولديه رغبة في البقاء، كما أن هناك اتفاق مبدئي على التجديد لثلاثة مواسم آخرى، عقب بطولة دوري أبطال إفريقيا".


وتابع: "حتى الآن لا توجد أي مفاوضات رسمية لضمه، واللاعب يركز على حصد اللقب الإفريقي مع الزمالك، قبل التفكير في أي شيء".

وأضاف: "جلست مع مسؤولي نادي بيراميدز؟.. كذب".

وأتم مهند عون حديثه، رافضًا الشائعات التي انتشرت بشأن وجود خلافات في غرف الملابس وتوتر بين ساسي وكارتيرون، مشددًا على أن اللاعب يتمتع بعلاقة جيدة مع المدرب، مؤكدًا أن الفرنسي "بمثابة أب" له.

ويعد فرجاني ساسي من أفضل اللاعبين في الدوري المصري والزمالك، خاصة بعدما أعطى إضافة قوية للغاية في خط وسط الأبيض، منذ قدومه من النصر السعودي في صيف 2018، كما يحظى بحب كبير من جانب جماهير "القلعة البيضاء".

وخاض ساسي 29 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، في جميع البطولات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.
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