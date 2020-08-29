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رياضة

شاهد.. رد فرجاني ساسي على رسالة أحمد عيد عبد الملك بعد أزمة مباراة المقاولون

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:19 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد بدران
حرص أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق على دعم الفريق فى ظل ما يتردد عن أزمة بسبب اللاعب فرجانى ساسى.


وكتب عيد عبد الملك عبر تويتر: ‏امبارح بعض جماهير الزمالك طلبوا مني اكلم فرجاني واقوله ان جمهور الزمالك معاه وورا الفرقة رد عليا وقالي 😉🔥" : مساء الخير يا كابتن.. بشكرك جدا على كلامك وأنا عارف حب الزملكاوية ليا وهما عارفين إن أنا بحبهم وبيدعموني على طول وأنا مش شاغل دماغي بالناس إللي عايزة تشتتلي تركيزي، أنا مركز في الملعب بس، وعندي هدف واحد إن نكسب دوري الأبطال وإن شاء الله نكسبه».


كانت مصادر قد تحدثت عن حدوث ازمة بين فرجانى ساسى والفرنسى كارتيرون المدير الفنى بالأمس عقب الخسارة من المقاولون
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