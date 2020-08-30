تضم مكاتب التموين والصحة.. زيادة جوائز التميز الحكومي إلى 19 جائزة

قال خالد مصطفي، المشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي إنه تمت زيادة عدد الجوائز من 15 جائزة إلى 19 جائزة في فئات خدمية وأفراد، وذلك بعد توجيه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيادة الميزانية المخصصة للجائزة.
وأضاف خالد مصطفي سيتم إضافة جهات جديدة منها مكاتب التموين، مكاتب الصحة، جائزة أفضل موظف، فرق العمل.
اقرأ أيضا:
6660.. التخطيط: 55.75 % زيادة في عدد المتدربين بـ جائزة التميز الحكومي
تجربة الإمارات في تحقيق التنافسية العالمية ضمن موضوعات جائزة التميز الحكومي.. تقرير التنافسية 2019: مصر بالمرتبة 23 عالميا في مؤشر حجم السوق
6660.. التخطيط: 55.75 % زيادة في عدد المتدربين بـ جائزة التميز الحكومي
تجربة الإمارات في تحقيق التنافسية العالمية ضمن موضوعات جائزة التميز الحكومي.. تقرير التنافسية 2019: مصر بالمرتبة 23 عالميا في مؤشر حجم السوق
قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق جائزة التميز الحكومي جاء بهدف بناء جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030" للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
ولفتت السعيد إلي أن الرسالة المستهدفة من تلك الجائزة والتي تتمثل في نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز إلاداري لتحقيق رضا المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق إلي جانب إحداث نقلة في الأداء المؤسسي وتطوير وتنمية القدرات البشرية.