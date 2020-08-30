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رياضة

أحمد الشيخ يشارك جمهوره بصورة من لقاء المصري

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:07 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي أحمد الشيخ صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أحمد الشيخ في الصورة من مباراة اليوم التي جمعت بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالاسكندرية. 


يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 من المسابقة المحلية.

وسجل هدفي الأهلي السنغالي أليو بادجي في الدقيقة 46 وحمدي فتحي في الدقيقة 55 فيما قام حكم اللقاء بإلغاء هدفين لبادجي في الشوط الأول للمباراة بداعي احتساب ضربة حرة لحارس مرمى المصري والتسلل بعد قرار "الفار".

وبهذه النتيجة ابتعد رصيد الأهلي بصدارة جدول ترتيب المسابقة إلى 62 نقطة فيما تجمد رصيد المصري عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.
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🔴🦅🔝

A post shared by Ahmed elsheikh (@ahmedelsheikh_22_) on

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