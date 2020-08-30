AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

من بينها كي الملابس مرة أسبوعيا.. خطوات مهمة عند استخدام المكواة لخفض استهلاك الكهرباء

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:36 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تقديم بعض النصائح لربات المنازل لتوفير الكهرباء ومساعدتهم فى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك، وينصح الجهاز عند استخدام المكواه باتباع الخطوات التالية: 

1-تجميع الملابس المراد كيها مره واحدة أو مرتين أسبوعيًا وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا.

2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج إلى حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج إلى حرارة عالية.

3- استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء.. نصائح لشراء الأجهزة الموفرة للاستهلاك

5 طرق للإبلاغ عن شكاوى فاتورة الكهرباء

خدى بالك ..عادات خاطئة تتسبب فى ارتفاع فاتورة الكهرباء

مفاجأة.. وزير التموين: فرصة أخيرة لعودة المحذوفين من التموين

عشان ماتتراكمش.. طرق سداد فواتير الكهرباء إليكترونياً

لخفض فاتورة الكهرباء.. اعتمدي على الميكروويف في تسخين الأطعمة

ترشيحاتنا

انشقاق وانهيار الإخوان .. نتائج إلقاء القبض على محمود عزت.. فيديو

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

أيقونة مدافن وادي الملوك.. قصة مقبرة توت عنخ آمون أشهر ملوك العالم

هاني حتحوت لـ مرتضى منصور: كان يجب عليك التحكم في انفعالاتك تجاه رئيس الوزراء.. فيديو

زينة بصحبة لبلبة في خطوبة ابنة مدحت العدل.. صور

سعر الدولار اليوم الأحد 30-8-2020

AdvertisementS

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو

الكويت تستثني المعلمين الوافدين من خطة الإحلال

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

حريم ترامب.. كراهية ميلانيا وإيفانكا تظهر علنًا في مؤتمر الحزب الجمهوري| فيديو

بعد تزايد إصابات كورونا.. برلماني: الحكومة قد تتجه لإعادة حظر التجول

انشقاق وانهيار الإخوان .. نتائج إلقاء القبض على محمود عزت.. فيديو

أخبار الرياضة .. تفوق أرسنال على ليفربول.. صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز.. ومرتضى منصور يحسم الجدل حول رمضان صبحي

فكري صالح لـ صدى البلد: تصعيد مصطفى شوبير ليس مجاملة.. ويوجد حراس خارج الأهلي والزمالك يستحقون فرصة مع المنتخب

أخبار السوشيال ميديا .. رسالة شديدة اللهجة من لقاء الخميسي للجمهور.. ياسمين صبري تتصدر وسائل التواصل بسبب سيارتها.. وأكرم حسني يبدأ تصوير فيلمه الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمواصفات مختلفة عن مصر .. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في السعودية.. صور

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو