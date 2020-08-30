من بينها كي الملابس مرة أسبوعيا.. خطوات مهمة عند استخدام المكواة لخفض استهلاك الكهرباء

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تقديم بعض النصائح لربات المنازل لتوفير الكهرباء ومساعدتهم فى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك، وينصح الجهاز عند استخدام المكواه باتباع الخطوات التالية:





1-تجميع الملابس المراد كيها مره واحدة أو مرتين أسبوعيًا وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا.





2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج إلى حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج إلى حرارة عالية.



