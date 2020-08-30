حمدوك يصل إلى جوبا لـ توقيع اتفاق سلام دارفور

أفادت وسائل الإعلام السودانية، بوصول رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إلى جوبا للمشاركة في توقيع إتفاق سلام دارفور بين الحكومة المدنية الانتقالية وحركات المقاومة المسلحة المقرر غدا، الإثنين.





ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، يرافق رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى، ضم وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ووزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري، ووزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح ود. هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف والمهندس خيري عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف ومدير عام جهاز المخابرات الوطني الفريق أول جمال عبد المجيد.





وكان في وداعه عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة وقيادات العمل الشرطي.





وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء السوداني، أن الفيضانات غير المسبوقة، التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الأخيرة، تسببت في خسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات.



