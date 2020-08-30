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حوادث

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:07 م
جثة
جثة
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ايمن محمود
استمعت نيابة مطروح اليوم الأحد، لأقوال الأجنبي المتهم بقتل زوجته بعد زواج دام لأكثر من 17 عامًا.

واعترف المتهم بقتل زوجته المصرية أثناء نومها بعد أن قام بضربها بشاكوش لوجود مشاكل مستمرة بينهما وصلت إلي طريق مسدود قائلاً: "زهقت منها".


وقال إنه يقطن بواحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح منذ سنوات هو وزوجته وأولاده الخمسة حتى قرّر أن يقتلها ويتخلص منها.

وقال أمام نيابة مطروح إنه أشاع بسيوة وفاة زوجته إلا أن عددًا من سيدات سيوة التي قاموا بتغسيل الجثة اكتشفوا ان الوفاة ليست طبيعية وقاموا بإبلاغ الطبيب الذى حضر وأبلغ الشرطة.

كانت مدينة سيوة بمحافظة مطروح قد شهدت جريمة قتل أجنبي أمريكى لزوجته بشاكوش بضربها على رأسها بـ«الشاكوش» أثناء نومها.
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