بتخفيضات 35٪.. هايبر وان يفتتح فرع سفنكس ويوفر 3100 فرصة عمل

أكد المهندس محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف خلال السنوات الأخيرة تهيئة مناخ الاستثمار ودعم رؤوس الأموال الوطنية، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة الواضح بتدشين المناطق اللوجيستية ودعم السلاسل التجارية، وهو ما يساهم في تقليل الفاقد من حلقات التداول بالأسواق.





وقال "الهواري"، خلال افتتاح فرع هايبر وان بسفنكس اليوم، الأحد، إن استثمارات الفرع الجديد لـ"هايبر وان" المُقام على مساحة 50 ألف متر مربع تبلغ 650 مليون جنيه، موضحًا أن المساحة البيعية بالفرع الجديد تبلغ 10 آلاف متر مربع، مع مساحة تخزينية تبلغ 48 ألف متر مربع، فضلًا عن ساحة انتظار تصل مساحتها إلى 30 ألف متر مربع تسع 1200 سيارة.









وأضاف أن الفرع الجديد يعمل بتخفيضات على السلع من قبل الشركات تصل إلى ما بين 20 و35٪ ويوفر 1100 فرصة عمل مباشرة بخلاف 2000 فرصة عمل غير مباشرة، كاشفًا أن الأماكن الترفيهية والمطاعم والفوود كورت والبنوك سيتم افتتاحها ضمن المرحلة الثانية للفرع الجديد قبل نهاية العام.









وكشف أن فرع سفنكس تم تصميمه بخبرة إيطالية وتحت إشراف أكبر مكتب إيطالي يمتلك خبرات كبيرة في تصميم المولات والإضاءة والأرضيات، مؤكدًا أن المعدات والأجهزة داخل هايبر وان تعمل بتكنولوجيا ألمانية وإيطالية، حيث تم التنفيذ تحت إشراف نخبة من أكبر الاستشاريين فى مصر وهم الدكتور مؤمن عفيفي والدكتور محمد الزناتي والدكتور ماجد نجم والدكتور يحيى بهنس والمهندس محمود المشنب والدكتور أحمد الجوهري.







