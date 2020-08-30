للاطلاع على تجهيزات محطة معالجة مياه الرياح الناصري.. وزير الإنتاج الحربي يزور مقر شركة IDWT

قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي يرافقه عدد من قيادات الإنتاج الحربي بزيارة مقر شركة "IDWT" بمدينة نصر، وذلك بحضور عدد من المسئولين بقيادة القوات الجوية.





وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر بأن هذه الزيارة لمقر شركة "IDWT" تأتي في ضوء التعاون المثمر والمستمر بين أفرع وإدارات وهيئات القوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي وفي إطار العقد المبرم بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي – أحد الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي- وقيادة القوات الجوية في شهر مارس الماضي لتوريد وتركيب محطة معالجة مياه (الريّاح الناصري) بطاقة (3000 م3/اليوم) بقاعدة غرب القاهرة الجوية.





وأوضح الوزير "مرسي" أنه تم خلال زيارة مقر شركة "IDWT" الاتفاق بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي وقيادة القوات الجوية على إعداد بروتوكول تعاون لوضع آلية لتنفيذ المشروع، كما تم الإطلاع على التجهيزات النهائية لتصنيع محطة معالجة مياه الرياح الناصري بتقنية (ZLD)، للإستخدام المرشد في الري الزراعي، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي فى ظل إيمان وزارة الإنتاج الحربى بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة وذلك من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين.





من جانبه،أكد الدكتور نبيل المراغي استشاري تحلية وتنقية المياه ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه " IDWT" أهمية الإعتماد على محطات تحلية المياه خاصة التى تعمل بتقنية (ZLD) التي تستخدم لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر وتساعد بشكل كبير على الحد من ملوثات مياه الصرف وإستخدامها فى مجالات عديدة أهمها الزراعة، مؤكدًا على ضرورة الإتجاه إلى الاعتماد على مصادر متعددة للمياه، مشيرًا إلى أن محطات تدوير المياه أصبحت ضرورة حيوية لا يمكن إغفالها.



