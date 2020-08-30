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فن

آخر الصيف وأول الشتا.. هاني عادل يشارك جمهوره صورة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:26 م
هاني عادل
هاني عادل
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ندى فكري
شارك الفنان هاني عادل، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق هاني عادل على الصورة قائلا: "عملت ايه في حياتك علي اخر الصيف.. وهتعمل ايه جديد علي اول الشتا؟".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: 
- هناااام اكيد 
- هنقعد في البيت 
- هنسااافر تاني 

يذكر أن آخر أعمال هاني عادل مسلسل "ليه لأ"، وهو من بطولة أمينة خليل، محسن محيي الدين، هالة صدقي، عمر السعيد، شيرين رضا، ومحمد الشرنوبي.

وشارك هاني عادل ايضا في مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "براد شاى" بطولة هبة مجدى، وعبير صبرى، تأليف عمرو ياسين، وإخراج محمد سلامة.
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