AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يوجه بتوطين صناعة السلع والمنتجات المستوردة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:25 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لأنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصةً تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناء على تلك الاحتياجات، فضلا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "الموقف التنفيذي لنشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومتابعة التعاقدات الجارية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية المستهدفة بالمناطق الصناعية والموانئ". 

وعرض المهندس محمد يحيى زكي الموقف التشغيلي للشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة موانئ شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية، إلى جانب استعراض الموقف المالي للهيئة وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة خلال العام المالي الجاري، وكذلك المشروعات الاستثمارية سواء المستقبلية المخططة أو الجاري تنفيذها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدينة جديدة.. وزير الإسكان ورئيس المنطقة الاقتصادية يستعرضان المخطط التنموي لشرق خليج السويس

بتكلفة ٢٤٠ مليون دولار.. مجمع صناعي لعربات السكة الحديد بشرق بورسعيد

قابلة للتجديد.. يحيى زكي: 50 عاما حق الانتفاع في المناطق الصناعية بقناة السويس..فيديو

اقتصادية قناة السويس تشارك في ورشة عمل كبرى لطرح مخرجات وتوصيات المرحلة الثانية من الدعم الفني.. ورئيس الهيئة: دفع عجلة الاستثمار داخل المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات

ترشيحاتنا

عزبة الصفيح تودع العشوائية.. نقل السكان لمشروع المحروسة تمهيدا لتطويرها

مستوحاة من الماضي.. سوسن بدير تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ضربة موجعة لـ إنبي قبل مواجهة الزمالك بالدوري الممتاز اليوم

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

ولا في الأحلام.. إبراهيم صاحب الـ 99% بالثانوية العامة من بائع فريسكا إلى منحة بطب الإسكندرية ودعم بعشرات الآلاف

أنيقة وعلى الموضة .. أجمل إطلالات رضوى الشربيني

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار البيبسي .. للحامل والأطفال

تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور

أنيقة وعلى الموضة .. أجمل إطلالات رضوى الشربيني