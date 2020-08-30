صيانة 26 مدرسة مجتمعية بمطروح بالتعاون مع مصر الخير

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعًا لمناقشة أعمال صيانة 26 مدرسة ضمن 95 مدرسة من المدارس المجتمعية بالتجمعات الصحراوية قبل العام الدراسى القادم .





حيث تم خلال الاجتماع تحديد المسئوليات والأدوار بين الجهات المعنية، ووضع مخطط زمنى للانتهاء من أعمال التجديد والصيانة، ورصد الحالة الفنية لكل مدرسة من خلال لجنة من الأبنية التعليمية وإعداد تقرير بشأن ما تم بعدد 5 مدارس تمت مشاركة المنطقة الغربية العسكرية بجهودها فى إعادة صيانتها .

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ووجه محافظ مطروح الشكر لمؤسسة مصر الخير وللمنطقة الغربية العسكرية على جهودها المجتمعية لأهالى برانى خاصة فى مجال التعليم والمشاركة فى تأهيل وصيانة عدد من تلك المدارس المجتمعية لخدمة العملية التعليمية و أبناء التجمعات.





وتابع على ضرورة الانتهاء من اعمال اصيانة وفق التوقيتات المحددة للاستعداد مبكرًا للعام الدراسى الجديد.