وول ستريت جورنال: أمريكا قد تستهدف محطة دماوند للغاز في طهران

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه إذا مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تنفيذ تهديده بمهاجمة محطات الطاقة الإيرانية "بدءاً بأكبرها"، إذا لم تفتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة، فإنه من "شبه المؤكد"، أن تستهدف الضربات محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين الأهداف الأميركية المحتملة محطة دماوند لتوليد الكهرباء الواقعة جنوب شرق طهران.

وأشارت إلى أن قوة المحطة التقديرية تبلغ نحو 3000 ميجاوات، ويرجح أنها ساهمت بما يصل إلى 4% من إجمالي القدرة الإنتاجية لإيران في السنوات الأخيرة.





وهدد ترامب إيران في منشور على "تروث سوشيال" بتدمير محطات الطاقة لديها، "بدءاً من أكبر محطة أولاً"، إذا لم تفتح مضيق هرمز.





ووفقاً لبيانات "بلومبرغ" تمتلك إيران 98 محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي، من بين أكبرها محطة "دماوند"، ومحطة "رامين" شمال الأهواز، ومنشأة كرمان في "شترود".





ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، اعتمدت إيران في توليد نحو 80% من الكهرباء للبلاد، على الغاز الطبيعي حتى عام 2023، أي ما يعادل نحو 303 آلاف جيجاوات/ساعة.