تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات لمدة (72) ساعة

أ ش أ

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي ، اليوم / الأحد / ، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة.

وأوضحت سلطة الطيران، في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة اعتباراً من اليوم، وحتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك كإجراء احترازي مؤقت.

وأضافت أن القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات.