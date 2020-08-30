مين قالك تخونها.. حوار حاد بين مفيدة شيحة ومنتج سينمائي على الهواء

دخلت الإعلامية مفيدة شيحة في مشادة طريفة مع المنتج السينمائي بلال صبري عند حديثهما عن موضوع الطلاق وتأثيره على كل من الرجل والمرأة، وردت على سؤاله "ليه دايما القانون في صفكم؟"، قائلة: "ومين قالك تخنها؟".





وقالت مفيدة شيحة ، خلال برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الست دائما تحافظ على زوجها وأولادها وبيتها، معقبة: "يوم ما بتاخد قرار الطلاق بيكون اكيد على أسباب ودوافع قوية".





وقال بلال صبري "اشمعنا انا اللي اكون الخاين ما يمكن هي تكون حبت راجل تاني"، لافتا الى ان حتى لو الراجل خان ليه مراته متجيش تقف جانبه وتحاول تساعده انه ميكررش نفس الخطأ وتشوف المشكلة فين، مش يمكن مش عارف اتعامل معاها".





وأضاف: أن هناك نظرة غريبة للرجل المطلق تختلف عن المرأة المطلقة وفي كثير من الاحيان يكون الطلاق طلب الزوجة ويكون العبء الاكبر على الرجل ويتأثر نفسيا مثله تماما مثل المرأة، معقبًا: "ليه فكرين ان معنديش عبأ، وليه هي تكون اللي معاها عيالي، وتاخد شقتي ودايما القانون في صفكوا وانتوا زعلانين".



