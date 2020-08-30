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توك شو

أنا مش بالعة الموضوع ده.. مفيدة شيحة تتعجب من ود ماكرون لـ بيروت

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:32 م
الاعلامية مفيدة شيحة
الاعلامية مفيدة شيحة
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فرح علاء الخولي
علقت الاعلامية منى عبدالغني، على لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون بالمطربة اللبنانية فيروز، وصرح ماكرون ان هذا اللقاء من اهم اللقاءات في حياته.

وعقبت الاعلامية مفيدة شيحة، خلال حوارها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن بالتأكيد مقابلة فيروز "حاجة كبيرة وحلوة" وتسعد اي حد، مشيرة الى ان فكرة ان ماكرون نفسه مهتم اليومين دول ببيروت ديه اللي انا مش بلعاها اوي.

واوضحت انه "اه حلو ان الرئيس الفرنسي يزور فيروز ويقفوا وسط الناس ويقدم مساعدات لاهل بيروت بعد مصابهم في انفجار مرفأ بيروت، ولكن اكتر من كده لا"، لافتة الى انها مش هتتكلم في السياسة لانها ليس لها علاقة بها.

واستنكرت مفيدة شيحة حالة الود والاتصال القوي بين بيروت وفرنسا في تلك الفترة وخاصة بعد انفجار المرفأ.

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