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أخبار العالم

فنجان قهوة مع جارة القمر.. فيروز تستقبل ماكرون في منزلها ببيروت

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:15 م
فيروز تستقبل ماكرون
فيروز تستقبل ماكرون في منزلها فور وصوله لبنان مساء الاثنين
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قسم الخارجي
يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاصمة اللبنانية بيروت ليل الاثنين، 

و اختار الرئيس الفرنسى من بين السياسيين والقادة أن يشرب فنجان قهوة أولا مع جارة القمر، الأيقونة اللبنانية فيروز.

وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة فيروز على رأس برنامج الرئيس ماكرون خلال زيارته الثانية لبيروت، عقب الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة في أوائل أغسطس.

وكتب ماكرون في برنامجه "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس  مساء الاثنين"، حسب وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي فيروز في منزلها في الرابية قرب انطلياس شمال بيروت فور وصوله مساء الاثنين.

ويلتقي ماكرون الثلاثاء خلال مأدبة غذاء في القصر الرئاسي الرئيس ميشال عون، ثم يجتمع بممثلي القوى السياسية في المساء.

وينخرط الرئيس الفرنسي في مناقشات لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جادة.

وكان ماكرون قد اختتم زيارته إلى بيروت في أوائل أغسطس الجاري بعبارة "بحبك يا بيروت" وهي عنوان أغنية شهيرة للفنانة اللبنانية صاحبة الـ85 عاما.

ولم يصدر أي تعقيب من مكتب فيروز في لبنان أو من ابنتها المخرجة ريما الرباني حول زيارة ماكرون.
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