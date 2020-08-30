المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء يكشف تفاصيل المنحة الدراسية لـ بائع الفريسكا

قال هانى يونس ، المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء ، إن الشاب إبراهيم الشهير بـ بائع الفريسكا ، نموذج حقيقى للشباب المصرى المكافح، الذي يجب أن نسلط الضوء عليه.





وأضاف هانى يونس، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، ست الستات ، المذاع على فضائية ،صدى البلد ، أن الشباب المتحرش والمدمن وغيرهم من الفاسدين قلة قليلة وسط النماذج المشرفة فى الوطن .





وأشار المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء ، إلى أن إبراهيم وغيره هم من يعبرون عن شباب الدولة الاصيل، منوهًا إلى أن مجلس الوزراء بمجرد رؤية الفيديو الخاص بالطالب إبراهيم والتأكد من حصوله على 99.6 % بالثانوية العامة حاولنا التواصل معه فورًا ولكن كان الرقم المعلن عنه بالفيديو مشغول طوال الوقت.



