المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء يكشف تفاصيل المنحة الدراسية لـ بائع الفريسكا

قال هانى يونس ، المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء ، إن الشاب إبراهيم الشهير بـ بائع الفريسكا ، نموذج حقيقى للشباب المصرى المكافح، الذي يجب أن نسلط الضوء عليه.
وأضاف هانى يونس، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، ست الستات ، المذاع على فضائية ،صدى البلد ، أن الشباب المتحرش والمدمن وغيرهم من الفاسدين قلة قليلة وسط النماذج المشرفة فى الوطن .
وأشار المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء ، إلى أن إبراهيم وغيره هم من يعبرون عن شباب الدولة الاصيل، منوهًا إلى أن مجلس الوزراء بمجرد رؤية الفيديو الخاص بالطالب إبراهيم والتأكد من حصوله على 99.6 % بالثانوية العامة حاولنا التواصل معه فورًا ولكن كان الرقم المعلن عنه بالفيديو مشغول طوال الوقت.
وتابع المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أنه كتب منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يطلب فيه من الطالب إبراهيم التواصل معهم ، وبعدها بدقائق تم التواصل مع خال الطالب ، وتم أعطاءه منحة كاملة فى كلية الطب.