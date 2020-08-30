على قد ميزانيتك أسعار سيارات جيب المستعملة موديل 2000 لـ 2006

تحتل سيارات جيب مكانة كبيرة في قلوب محبي السيارات ، ويتهافت على اقتنائها العديد من الأفراد لتحقيق الأحلام المطلوبة وتتوافر فيها العديد من الإمكانيات والمزايا.





لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري ابرز سيارات الجيب المستعملة منذ عام 2000 حتى عام 2006، وفقًا لأحد مواقع السيارات الشهير.









جيب شيروكي2000





يبلغ متوسط أسعار جيب شيروكي 2000 من 136 ألف جنيه إلى 143 ألف جنيه كحد أعلى.

جيب ليبيرتى 2002

يبلغ متوسط سعر جيب ليبيرتى 2002 من 163 ألف جنيه حتى 171 ألف جنيه كحد أعلى.





جيب ليبيرتي 2003

يبلغ متوسط سعر جيب ليبيرتى 2003 من 163 ألف جنيه حتى 168 ألف جنيه كحد أعلى.





جيب ليبيرتى2004





يبلغ متوسط سعر جيب ليبيرتى 2004 من 180 ألف جنيه حتى 190 ألف جنيه كحد أعلى.





جيب ليبيرتى 2005

يبلغ متوسط سعر جيب ليبيرتى 2005 من 186 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه كحد أعلى.





جيب ليبيرتى2006

يبلغ متوسط سعر جيب ليبيرتى 2005 من 191 ألف جنيه حتى 209 ألف جنيه كحد اعلى.



