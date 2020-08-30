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سيارات

على قد ميزانيتك أسعار سيارات جيب المستعملة موديل 2000 لـ 2006

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:32 م
أسعار سيارات جيب
أسعار سيارات جيب المستعملة منذ عام 2000 لـ2006
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منة الله عبد الحميد
تحتل سيارات جيب مكانة كبيرة في قلوب محبي السيارات، ويتهافت على اقتنائها العديد من الأفراد لتحقيق الأحلام المطلوبة وتتوافر فيها العديد من الإمكانيات والمزايا. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري ابرز سيارات الجيب  المستعملة منذ عام 2000  حتى عام 2006، وفقًا لأحد مواقع السيارات الشهير. 


جيب شيروكي2000

يبلغ متوسط أسعار جيب شيروكي 2000  من 136  ألف جنيه إلى 143 ألف جنيه كحد أعلى.
جيب ليبيرتى 2002
يبلغ متوسط سعر جيب ليبيرتى 2002 من 163  ألف جنيه  حتى 171  ألف جنيه كحد أعلى.

جيب ليبيرتي 2003
يبلغ متوسط سعر جيب ليبيرتى 2003 من 163 ألف جنيه حتى 168  ألف جنيه كحد أعلى.

جيب ليبيرتى2004

يبلغ متوسط سعر جيب ليبيرتى 2004 من 180 ألف جنيه حتى 190 ألف جنيه كحد أعلى. 

جيب ليبيرتى 2005
يبلغ متوسط سعر جيب ليبيرتى 2005 من 186 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه كحد أعلى. 

جيب ليبيرتى2006
يبلغ متوسط سعر جيب ليبيرتى 2005 من 191  ألف جنيه حتى 209 ألف جنيه كحد اعلى.

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