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تكلف 5.5 مليار جنيه.. محافظ الإسكندرية: 14 منشأة تنموية على جانبى محور المحمودية.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:17 م
محور المحمودية
محور المحمودية
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أسامة علي
قال اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، أن محور المحمودية الذى افتتاحه الرئيس السيسى أمس هو المشروع الأكبر بالمحافظة خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

وأضاف محمد الشريف خلال مداخلة مع برنامج "اليوم"المذاع عبر فضائية "دى ام سى"،أن تكلفة مشروع محور المحمودية 5.5 مليار جنيه، مؤكدا أنه ليس محورا لنقل الحركة فقط.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن محور المحمودية محور تنموي حيث أنشات 14 منطقة ومنشأة تنموية على جانبي المحور. 

ولفت محافظ الأسكندرية، إلى أن المحور اختصر وقت المرور من شرق المدينة إلى غربها فى 10 دقائق بدلا من ساعة ونصف، وهو ما يمثل سعادة كبيرة لأهالى الاسكندرية وضيوفها.
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