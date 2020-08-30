كلية "دار العلوم بجامعة القاهرة" تقهر الظلامية وتدشن عهدا تنويريا باستعادة وعي شبابها

احتفلت كلية دار العلوم جامعة القاهرة اليوم بإطلاق مشروع "استعادة الوعي" الذي جاء لتصحيح المفاهيم وتوضيح الحقائق ونشر الوعي الفكري بمصر والوطن العربي تعزيزا للانتماء وتدعيمًا لجذور الهوية.





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افتتح المشروع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم ؛ وكل من الكاتب الصحفي صبري الجندي مستشار وزير التعليم العالي السابق والإعلامي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ وأساتذة الكلية وشبابها وذلك بقاعة علي باشا مبارك .





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وشهدت القاعة عرسًا وطنيًا وسط لفيف من السياسيين والإعلاميين الذين أشادوا بالمشروع "استعادة الوعي" ووصفوه بالسهم الذي أصاب هدفه وهو عودة الطيور المهاجرة لأحضان وطنها فبحسب ما قاله الإعلامي محمود بكري :" عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة يعيد الشباب لأحضان الوطن مرة أخري بهذا المشروع لاسيما أولئك الذين ضلوا السبيل وخدعتهم أفكار مغلوطة ومفاهيم خاطئة عن الوطن ".





وأوضح عميد الكلية الدكتور عبد الراضي عبد المحسن أن المشروع عبارة عن محاضرات مجانية وأنشطة ثقافية وورش عمل وتنمية مهارات لطلبة وطالبات الكلية تهدف لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن من خلال تصحيح مفاهيم مغلوطة وقع كثير من شباب الكلية في براثنها علي مر سنوات مضت ما جعل الكثير منهم مادة خصبة لاستقطابهم من قِبل أعداء الدولة واستخدامهم كسلاح في مواجهتها وتبديل دورهم الحقيقي وهو تحضُّر الدول وتقدُّمها باعتبارهم قواعد بنائها .



