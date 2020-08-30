الشباب والرياضة والاتصالات ينظمان ورشا تكنولوجية أونلاين لمتميزى برنامج سفراء ضد الفساد

نظمت وزارتا الشباب والرياضة والاتصالات ورشا تكنولوجية للسفراء المتميزين من البرنامج القومى "سفراء ضد الفساد" أونلاين عبر برنامج زووم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، و في إطار جهود الدولة لتثقيف النشء والشباب تكنولوجيا، ورغبة منها في ملء وقت فراغهم بما يضمن لهم الاستفادة القصوى ، ورغبة منها في تعريفهم بالانترنت ومخاطره الالكترونية ، وممارسات التصفح الآمن.





تم تقديم الورش للسفراء المتميزبن في البرنامج القومى " سفراء ضد الفساد " من الطلائع في المرحلة العمرية (18-15) بالتعاون مع مؤسسة icdl العربية، بمشاركة عزة الدرى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى، بسنت صلاح الدين مدير برامج المهارات الرقمية الأساسية، وأحمد صقر المدير المحلى لمؤسسة icdl العربية ، هانى رفاعى مدير المكتب الفني للطلائع ومدير مشروع سفراء ضد الفساد، والدكتور حسن المالكى رئيس قسم تطوير البرامج وتدرييب الشركاء.





وأشارت عزة الدرى الى الدور الكبير لوزارة الاتصالات في تنمية الوعى الالكترونى للنشء والطلائع تماشبا مع اتجاهات الدولة للتحول الرقمى، والترابط بين الوزارتين، مؤكدة على وجود حزم وبرامج أخرى في الفترة المقبلة لضمان الاستفادة العظمى للطلائع.





وأكدت الدكتورة غادة لبيب على تطوير العقول البشرية للطلائع لمواكبتها للتحول الرقمى من خلال برامج الكمبيوتر المتنوعة ، وكيفية إدارة الجلسات التفاعلية ، وبث روح الابتكار والابداع لدى الطلائع .





وتضمنت فعاليات الورش مقدمة عامة عن تطبيق زووم ومميزاته الرئيسية، والاعدادات الأساسية للتدريب واستضافة وإدارة الجلسات التفاعلية ، وكيفية التعامل مع الحضور واستخدام الشاشات التفاعلية بكفاءة ، والتعليق والسماح بالتداخل ، بالإضافة الى كيفية عمل أسئلة قصيرة فورية لعمل الاستبيانات ، مع التعامل مع الخصوصية والأمان والامن السيبرانى .





كما قدمت الورش التفاعلية نبذة عن التعارف عن طريق الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعى ، بالإضافة الى توضيح مخاطر أمان الانترنت ( المحتوى – الاتصال – التصرف ) ، وكيفية ممارسة التصفح الآمن ( كيفية تعرف المواقع والروابط الآمنه – الأمان الالكترونى – المواطن الرقمى – القواعد الأخلاقية عند التعلم عبر الانترنت ) ، علاوة على كيفية التعامل مع التنمر الالكترونى والأفكار المتطرفة .





وتنوعت الورش التكنولوجية وشملت موضوعات عن الامن والسلامه عبر الانترنت وكيفية ان يكون الانترنت آمن من المخاطر الالكترونية ، وتعددت التعريفات والجوانب المختلفة كالأثر الرقمى او البصمة الرقمية ، وكيفية الحماية من التنمر وحماية الآخرين ، معرفة المحتوى الغير لائق ومواد الاعتداء على الأطفال والتحرش الجنسى حتى لايقع الطلائع فريسة للخدع والاحتيال ، بالإضافة الى التعرف على الاستدراج والاستمالة ، وتوخى الحذر من تطبيقات البث المباشر ، ورفض الأفكار المتطرفة ، علاوة على تجنب الساعات الطويلة على الانترنت .





وأثنى الطلائع المشاركين على الورش التكنولوجية التفاعلية معربين عن استفادتهم منها مؤكدين على اكتسابهم مهارات متنوعة عن الأفلام والألعاب الالكترونية ، وتعلم أسئلة قياس الكفاءات علاوة على الحوار ومعرفة المصادر والأدوات التفاعلية ، بالإضافة الىى مخاطر الألعاب الالكترونية.





وفى ختام الورش ثمن ممثلي وزارة الشباب والرياضة الدور الكبير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومؤسسة icdlالعربية ، لتحملهم تكلفة الدورة بالكامل والمحاضرين والبث الالكترونى ، مؤكدين على ضرورة استكمال التعاون وتضافر الجهود المتنوعة للمؤسسات المختلفة والوزارات الحكومية لتحقيق التفاعلية والاستفادة الكبيرة للنشء والطلائع.