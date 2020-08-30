بوصلة الاتهام فى قضية ذبح فتاتين شقيقتين بقنا تتجه إلى عاملات بمصنع السكر

اتجهت اصابع الإتهام فى قضية ذبح فتاتين شقيقتين فى قرية جزيرة مطيرة بقنا، إلى بعض العاملين والعاملات بمصنع السكر في قوص، بعد تردد أنباء عن وجود خلافات بين الشقيقة الكبرى و أحد زملائها فى العمل.

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أكد مصدر أمني، أن الضحية الكبرى ن.ف.ح.ا"د، وردت أنباء عن حد و ث خلاف مدبينها وبين أحد زملائها بمصنع السكر ، والذى حاول التحرش بها فصفعته علي وجهه أمام الجميع، فتوعدها بالانتقام.



وأشار المصدر الأمنى، إلى أن العامل هارب ومعه أحد المشتبه بهم، وتحاول الأجهزة الأمنية الوصول إليهم للتحقيق معهم و ال من علاقتهم بالجريمة من عدمه.

و أضاف المصدر الأمنى، بأن أجهزة الأمن تعمل على تفريغ كافة كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة للوصول إلى أى تفاصيل جديدة تساهم فى كشف غموض الجريمة.

يذكر أن الشقيقة الكبرى ن ف. ح. ا، 18 عامًا، تعمل موظفة باليومية في مصنع سكر قوص، وتعيش معها شقيقتها الصغرى ن ١٣ عاما، بمفردهما فى منزل والدهما القديم، حيث سافر والدهما للعمل بالصيد فى بحيرة ناصر بأسوان.

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وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا مساء الخميس الماضي، من مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بعثور أهالي قرية جزيرة مطيرة على الشقيقتين ن 18 عامًا، و ن 13 عامًا، مذبوحتين و مقيدتين بالحبال داخل منزلهما.