سكان بدر الدين بالشيخ زايد يشكون من إعادة رصف الطريق

شكا المواطن عمرو الشهيدى والمقيم فى الحى الـ16 بمنطقة بدر الدين بالشيخ زايد محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك الطريق .





ويقول فى رسالته : نعانى من تهالك الطريق فى الشارع بين الشاليهات وعمارات بدر الدين منذ أكثر من شهرين مما يؤدى إلى كثرة الحوادث والتأثير السلبى على السيارات.

وناشد القارئ المسئولين إعادة رصف الطريق.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



