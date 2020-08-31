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بين الناس

سكان بدر الدين بالشيخ زايد يشكون من إعادة رصف الطريق

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عمرو الشهيدى والمقيم فى الحى الـ16 بمنطقة بدر الدين بالشيخ زايد محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك الطريق .

ويقول فى رسالته : نعانى من تهالك الطريق فى الشارع بين الشاليهات وعمارات بدر الدين منذ أكثر من شهرين مما يؤدى إلى كثرة الحوادث والتأثير السلبى على السيارات.
 
وناشد القارئ المسئولين إعادة رصف الطريق.

أٌقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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