برلماني عن إنشاء أول بورصة سلعية: تساهم في توفير فرص عمل

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنشاء أول بورصة سلعية في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية برأسمال 100 مليون جنيه، والتى تنظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها. وأضاف "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة منذ فترة كانت تتحدث عن إنشاء هذه البورصة لـ تساهم فى خفض الأسعار نتيجة التنافسية وزيادة المعروض، ولكن يجب أن تعلم الحكومة ضرورة تحقيق الشفافية حتى تستطيع البورصة تحقيق أهدافها.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذه البورصة تتيح فرص عمل جديدة ايضا ، لافتا الى أنها ستكون بشكل تجريبي حتى تتأكد الحكومة من نجاحها وبعدها تطبق على أرض الواقع.
جاء ذلك بعد أن أعلن علي المصيلحي، وزير التموين، أنه سيتم يوم الخميس المقبل الإعلان عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية برأسمال 100 مليون جنيه، والذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها.
وأوضح أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولًا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع.
وقال إنها ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على جميع المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين، لافتا إلى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية فى جميع المناطق.
جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال افتتاح وزير التموين الفرع الجديد لسلسلة "هايبر وان" بمدينة سفنكس الجديدة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بحضور الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان".