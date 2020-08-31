حق الشعب.. محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لإزالة أحد الأبراج المخالفة.. وإزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية وبنها

الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات، حملاتها المستمرة لهدم وإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، وذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

إنه تم إزالة كل التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى، حيث قامت المعدات التابعة للحى بهدم وإزالة 3 منازل من الطوب الأحمر بمنطقة القابوطى بمساحة 900 م2 كما تم هدم وإزالة 2 عشة من الطوب بساحة 400 م2 و 2 عشة من الخشب بمساحة 200 م2 إضافة إلى هدم 2 تحويطه من الطوب والصاج بمساحة 200 م2 خلف سور مركز شباب القابوطى وذلك وفقًا لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء

وأضاف قاسم رئيس حى الضواحى أن إزالة كل المخالفات جاء تطبيقا للقانون بكل حسم واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

ودعا قاسم أصحاب المخالفات إزالتها طواعية قبل إزالتها بالقوة الجبرية وإحالتها الى النيابة العسكرية وتوقيع عقوبات الحبس والغرامة.

وشملت الحملة إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 1540 م2، بالاضافة الى متابعة ازالة أدوار مخالفة برج 14 دور بمساحة 600 م2 عند منطقة كوبري الفحص بمدينة بنها ولم يتقدم أصحاب تلك المباني بتسديد رسوم جدية التصالح أو التقدم للتصالح.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والعمل بكل حسم على إستعادة حق الشعب ، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والقادمة، وتطبيق القانون على الجميع.





كما اكد محافظ القليوبية على استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.





وأضاف المحافظ أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين، والحالات التي تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائى، سواء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تمثل جزء مهم من أمن مصر القومي.





بينما قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 27 أغسطس الجاري في إزالة 7216 حالة تعدي، منها 5547حالة إزالة على المباني على مساحة 792,668 متر مربع و1669حالة إزالة على أراضي زراعية على مساحة 162,933فدانا .





جاء ذلك خلال حملة ازالات مكبرة، قادها المحافظ اليوم بمنطقة القرداحي بابوفليو ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، حيث بدأت الحملة في إزالة أحد الأبراج المخالفة بدون ترخيص ولم يقم بسداد جدية التصالح.



