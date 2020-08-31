ضغوط مغربية.. شطة: كاف قد يؤجل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

كشف عبدالمنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، عن احتمالية تأجيل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب الضغوط المغربية.
وقال "شطة"، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "الكاف دائمًا يستجيب للضغوط المغربية بشأن تأجيل مباراتي نصف نهائي البطولة الأفريقية"، مشيرا إلى أن الوداد تم تأجيل 4 مباريات له فى الدوري المغربي".
وأضاف "أتمني استكمال بطولة دوري أبطال أفريقيا، حتي إذا كان الوداد يملك 14 حالة إصابة فى فريقه فهو لديه قائمة تتكون من 30 لاعبًا".