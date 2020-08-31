مرتضى منصور لحلمي طولان: الزمالك تخصص فوز على كل من ‏يرتدي اللون الأحمر

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على انتصار الفريق الأبيض على حساب إنبي بهدف نظيف بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال مرتضى عبر شاشة قناة الزمالك:"مبروك للاعبين والجهاز الفني والاداري ولجماهير النادي".
وتطرق مرتضى للحديث عن القميص الأحمر الذي ارتداه حلمي طولان المدير الفني لفريق نادي إنبي قائلًا:" الزمالك أصبح تخصص الفوز على من يرتدي القميص الأحمر".
وواصل:"ما فعله حلمي طولان لا يصح على الاطلاق، ولكنه استنفر لاعبي الزمالك لتحقيق الانتصار، ويجب أن يبلغ أحد المدير الفني لانبي أن أصحاب اللون الأحمر خسروا بالثلاثة من أولادنا قبل أيام".