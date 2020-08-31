عاش في قلوب ووجدان الجماهير.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب

أحيا النادي الأهلي الذكرى ال 14 لوفاة نجم الفريق الراحل الكابتن محمد عبد الوهاب الذي توفى إثر أزمة قلبية أصيب بها في مران النادي الأهلي.





ونشر الصفحة الرسمية للأهلي عبر إنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة: "لا يمكن اخلف وعدى مع الأهلي".. رحم الله من رحل وهو متمسك بالأهلي وجماهيره فعاش في قلوب ووجدان الجماهير ".





يذكر أن والدة محمد عبد الوهاب ، قالت في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، وهى فى حزن شديد رغم مرور 14 عاما على وفاته، إن الكابتن سيد عبد الحفيظ الوحيد الذى يتواصل معها من النادى الاهلى ويقوم بزيارتنا فى منزلنا بسنورس.





وأضافت : تلقيت منذ شهر اتصالا تليفونيا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى اتصل بى يطمئن على ويسألنى عن أى شئ أريده ، فقلت له ربنا يخليك ياكابتن ويبارك فيك وبشكرك على اتصالك.









وتابعت: الاهلى لم يقصر معنا فى أى شئ، وأعطانا حقوقنا كاملة والحمد لله.. أديت فريضة الحج للمرحوم محمد عبد الوهاب فى العام الذى توفى فيه ، وأمنيتى أن أحج بيت الله الحرام بأذن الله تعالى ، لما ربنا يسترها معايا.







