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أخبار العالم

بسبب كورونا.. تظاهرات حاشدة في برلين ومحاولات اقتحام البرلمان.. صور

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
تشهد العاصمة الألمانية برلين، اليوم الإثنين، سلسلة من الاحتجاجات قادتها حركة "مناهضة الأقنعة"، وسط محاولات لاقتحام البرلمان الألماني. 

ورفضت الحركة التدابير التي تفرضها ألمانيا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث قادة مظاهرات حاشدة في برلين شهدت حضور 38 ألف شخص وتم اعتقال 300 منهم. 

وردا على الحادث، انتقد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تحرك المحتجين ووصفه بأنه "هجوم لا يطاق على قلب ديمقراطيتنا". 

وخلال احتجاجات اليوم في برلين، حاول المتظاهرون المناهضون للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وهم يلوحون بعلم الإمبراطورية الألمانية والاتحاد الروسي، اقتحام مبنى الرايخستاج (البرلمان الألماني) في برلين بألمانيا. 

وأظهرت لقطات للواقعة مئات الأشخاص، بعضهم يلوح بعلم الإمبراطورية الألمانية 1871-1918 (الرايخ الثاني) ، ويركضون نحو مبنى المبني البرلماني ثم يصعدون السلم. 
بسبب كورونا.. تظاهرات حاشدة في برلين ومحاولات اقتحام البرلمان.. صور
بسبب كورونا.. تظاهرات حاشدة في برلين ومحاولات اقتحام البرلمان.. صور
بسبب كورونا.. تظاهرات حاشدة في برلين ومحاولات اقتحام البرلمان.. صور
بسبب كورونا.. تظاهرات حاشدة في برلين ومحاولات اقتحام البرلمان.. صور
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