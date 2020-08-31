أخبار الرياضة.. رمضان صبحي يرفض العودة لهدرسفيلد.. مرتضي يعلن عن حسم الزمالك 5 صفقات

- أكد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سينضم لتدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، في إطار الجولة الـ24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
- قال الإعلامى هاني حتحوت، إن رمضان صبحي أبلغ إدارة هدرسفيلد الإنجليزى بعدم عودته إلى إنجلترا من جديد، والانتظار حتى يتمم بيراميدز صفقة التعاقد معه.
- كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف مشاركة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم من مباراة فريقه المقبله .
- أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حسم النادي خمس صفقات كبرى لتدعيم فريق الكرة في الموسم المقبل.