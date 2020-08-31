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رياضة

أخبار الرياضة.. رمضان صبحي يرفض العودة لهدرسفيلد.. مرتضي يعلن عن حسم الزمالك 5 صفقات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


أكد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سينضم لتدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، في إطار الجولة الـ24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.


- قال الإعلامى هاني حتحوت، إن رمضان صبحي أبلغ إدارة هدرسفيلد الإنجليزى بعدم عودته إلى إنجلترا من جديد، والانتظار حتى يتمم بيراميدز صفقة التعاقد معه.


- كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف مشاركة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم من مباراة فريقه المقبله .


- أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حسم ‏النادي خمس صفقات كبرى لتدعيم فريق الكرة في الموسم المقبل.‏


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