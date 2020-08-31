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رياضة

بوكير: فتحي راح بيراميدز عشان يعيش تجربة جديدة.. ولاعبو مصر لو التزموا ممكن ياخدوا كأس العالم

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:56 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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حسام الحارتي
أثنى الألماني ثيو بوكير، المدير الفني لأندية الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري سابقًا، على أداء أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد "ثيو بوكير"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار" ويقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، "أحمد فتحي من أفضل الشخصيات داخل الملعب، ومن أفضل الشخصيات الذي قام بتدريبها".

وتابع "أحمد فتحي تعاقد مع بيراميدز ليعيش تجربة جديدة".

وتطرق بوكير في حديثه إلى اللاعبين المصريين، معلقًا "اللاعبون المصريون لا يهتمون ببنيانهم الجسماني، ويجب عليهم الالتزام في مواعيد النوم، ولو التزموا سيفوزون بكأس العالم".

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