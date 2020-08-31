بالأحمر الناري.. داليا مصطفي تستعرض رشاقتها









تألقت داليا مصطفي في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول بأكمام مكشوفة باللون الأحمري الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.





اقرأ إيضا..





ولم تتكلف داليا مصطفي فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اعتمدت على ساعة يد باللون الذهبي و أمسكت كلاتش باللون الأسود، وقد حازت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





زمن الناحية الجمالية، أعتمدت داليا مصطفي على خصلات شعرها البني الإنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



