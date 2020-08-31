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مرأة

بالأحمر الناري.. داليا مصطفي تستعرض رشاقتها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:47 ص
داليا مصطفي
داليا مصطفي
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هاجر هانئ
حرصت االفنانة داليا مصطفي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.


تألقت داليا مصطفي في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول  بأكمام مكشوفة باللون الأحمري الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

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ولم تتكلف داليا مصطفي فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اعتمدت على ساعة يد باللون الذهبي و أمسكت كلاتش باللون الأسود، وقد حازت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

زمن الناحية الجمالية، أعتمدت داليا مصطفي على خصلات شعرها البني الإنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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مساء الخير

A post shared by Dalia Mostafa (@daliamostafaac) on

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