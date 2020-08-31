الموجة 16| التنمية المحلية: استرداد 2.9 مليون متر مربع و٢١١ ألف فدان

كشف تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، والذى تلقته الأمانة الفنية لجنة استرداد اراضى الدولة، برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى.





، أشار إلى أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى الآن من إزالة أكثر من ١٥٤٢٠ حالة تعدٍ منها ١١٤٢٠ حالة تعدٍ على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو ٢،٩ مليون متر مربع منها ٤٢٢ ألف متر بالقاهرة ،و٣٧٦ ألف متر بالغربية ،و٢٩٦ ألف متر بقنا ،و٢٣٤ ألف متر بالإسماعيلية ،و١٤٥ ألف متر بالسويس ،و١٠٨ ألف متر بالمنيا و١٠٥ ألف متر بأسوان .





كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة أكثر من 4 آلاف حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية واستردت من خلالها ٢١١ ألف فدان منها ١٢٧ ألف فدان بالمنيا ،و٦٢ ألف فدان بمطروح ،و٥٣٠٠ فدان بالفيوم

و٤٢٠٠ فدان بالوادى الجديد.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ الإزالات يتم بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وفقا للقانون للقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة.

وأكد التقرير تشديد اللواء محمود شعراوى على المحافظات بالالتزام بتوجيهات اللجنة العليا، وعدم التهاون مع أى حالات تعدٍ وفى الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى على الأراضى التى يتم استردادها خلال موجة الإزالة.





وقررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، استمرار الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة حتى ١٥ سبتمبر الجارى لاستكمال إزالة التعديات والحالات التى لم تثبت جدية فى استكمال إجراءات التقنين، وكذا الحالات التى لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين.





وأكد المهندس شريف إسماعيل أن الموجة السادسة عشرة سوف تستكمل إجراءاتها لتحقيق المستهدف منها واسترداد حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة والقضاء عليها نهائيًا.



