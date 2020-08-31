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مدير المستقبل الصحية: مبادرة 100 مليون صحة تساعد أى مريض للاطمئنان على نفسه

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:46 م
مدير وحدة المستقبل
مدير وحدة المستقبل الصحية بالسادس من أكتوبر
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة أمنية سلامة العزامى ، مدير وحدة المستقبل الصحية بالسادس من أكتوبر ، إن  مبادرة 100 مليون صحة بدأت 20 يوليو ، ويتم فيها صرف العلاج لأصحاب قرارات العلاج على نفقة الدولة .

وأضافت الدكتورة أمنية سلامة ، خلال حوارها ببرنامج ،الآن ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، أن أصحاب القرارات المنتهية يتم تجديدها بالمبادرة .

وأشار مدير وحدة المستقبل الصحية بالسادس من أكتوبر ، إلى أن المبادرة تساعد أى مريض للاطمئنان على نفسه  من خلال قياس الضغط والسكر ، وعمل بعض التحاليل المجانية .

وتابعت  مدير وحدة المستقبل الصحية بالسادس من أكتوبر ، أنه عند اكتشاف مرض مزمن لدى أى مريض يتم صرف علاجه لمدة 3 شهور مجانًا لحين صدور القرار .

وأكدت  مدير وحدة المستقبل الصحية بالسادس من أكتوبر ، أن قافلة 100 مليون صحة مكونة من سيارتين ، واحدة كعيادة يتواجد بها فريق التمريض والطبيب ، والاخرى سيارة بها صيدلية خاصة بالحملة .
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