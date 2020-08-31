مدير المستقبل الصحية: مبادرة 100 مليون صحة تساعد أى مريض للاطمئنان على نفسه

قالت الدكتورة أمنية سلامة العزامى ، مدير وحدة المستقبل الصحية بالسادس من أكتوبر ، إن مبادرة 100 مليون صحة بدأت 20 يوليو ، ويتم فيها صرف العلاج لأصحاب قرارات العلاج على نفقة الدولة .





وأضافت الدكتورة أمنية سلامة ، خلال حوارها ببرنامج ،الآن ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، أن أصحاب القرارات المنتهية يتم تجديدها بالمبادرة .





وأشار مدير وحدة المستقبل الصحية بالسادس من أكتوبر ، إلى أن المبادرة تساعد أى مريض للاطمئنان على نفسه من خلال قياس الضغط والسكر ، وعمل بعض التحاليل المجانية .





مدير وحدة المستقبل الصحية بالسادس من أكتوبر ، أنه عند اكتشاف مرض مزمن لدى أى مريض يتم صرف لمدة 3 شهور مجانًا لحين صدور القرار . وتابعتعلاجه



