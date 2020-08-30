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محافظات

الكشف على 8064 حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:54 م
مبادرة الرئيس
مبادرة الرئيس
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ايمن رياض
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تواصل أعمال الكشف وتقديم الخدمات الصحية للمرضى وصرف الأدوية بالمجان لأصحاب الأمراض المزمنة وغير السارية، بالمراكز الطبية والعيادات الثابتة والقوافل الطبية المتنقلة على مستوى المحافظة

في إطار حرص الدولة على تفادي وجود مضاعفات خطيرة ناتجة تلك الأمراض، وذلك خلال حملة 100 مليون صحة ضمن مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية
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أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين، من عمر 18عام فأكثر، استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، حيث تم توقيع الكشف وصرف أدوية لـ 8064 مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة منذ بداية الحملة في 1/7/2020.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، مناشدًا أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز طبي، أو أماكن تمركز العيادات المتنقلة لمتابعة حالاتهم وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف مدير الرعاية الاساسية، انه تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فني الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وايضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
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