الكشف على 8064 حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين، من عمر 18عام فأكثر، استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، حيث تم توقيع الكشف وصرف أدوية لـ 8064 مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة منذ بداية الحملة في 1/7/2020.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين، من عمر 18عام فأكثر، استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، حيث تم توقيع الكشف وصرف أدوية لـ 8064 مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة منذ بداية الحملة في 1/7/2020.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين، من عمر 18عام فأكثر، استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، حيث تم توقيع الكشف وصرف أدوية لـ 8064 مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة منذ بداية الحملة في 1/7/2020.