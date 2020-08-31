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محافظات

واجهة حضارية.. محافظ بورسعيد: مول الفرما صرح سياحي وتجاري ضمن المشروعات التنموية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم مشروع مول الفرما الجديد والجاري العمل به وذلك لمتابعة الموقف للتنفيذي للمشروع رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد و احمد موسي مدير الجهاز التنفيذي والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق  والشركة المنفذة واستشاري المشروع .

واستمع محافظ بورسعيد الي شرح تفصيلي  لكافة الجوانب المتعلقة بمشروع مول الفرما ببورسعيد من الاستشارى المختص ، حيث طالب المحافظ باجراء عدد من التعديلات بالمشروع  خاصة في الادوار التي تشهد اقامة أماكن انتظار سيارات  لسهولة توفير عنصر الامان بها وكذلك سبل الراحة للمترددين علي المول .

وشدد المحافظ علي  المواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع ، و كافة الإجراءات  اللازمة لتنفيذ المشروع بأسرع وقت وعلى أعلى مستوى .

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يمثل إضافة للمشروعات العملاقة في المجال التجاري والسياحي على أرض بورسعيد ، ويساهم فى تحقيق  الرواج التجارى للمحافظة ، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد .

واضاف بان المشروع الجديد سيقدم من خلالة  خدمات متميزة ومشرفة لأبناء المحافظة ،وفتح العديد من فرص العمل لابناء بورسعيد 


يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد ، ،ويشمل سوق تجارى مجمع ، على غرار الأسواق الحضارية ببورسعيد ، ويشمل مطاعم ، ومحال تجارية ، وكاميرات مراقبة ، ومصاعد داخلية ، وأماكن ترفيهية ، بالاضافة الي لاند سكيب للمنطقة المحيطة بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع التجارى ببورسعيد .
واجهة حضارية.. محافظ بورسعيد: مول الفرما صرح سياحي وتجاري ضمن المشروعات التنموية
واجهة حضارية.. محافظ بورسعيد: مول الفرما صرح سياحي وتجاري ضمن المشروعات التنموية
واجهة حضارية.. محافظ بورسعيد: مول الفرما صرح سياحي وتجاري ضمن المشروعات التنموية
واجهة حضارية.. محافظ بورسعيد: مول الفرما صرح سياحي وتجاري ضمن المشروعات التنموية
واجهة حضارية.. محافظ بورسعيد: مول الفرما صرح سياحي وتجاري ضمن المشروعات التنموية
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