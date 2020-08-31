هددته عائلته بالقتل فشد الرحال إلى الباسلة.. حكاية الفنان ابن الصعيد عاشق بورسعيد

ولد الممثل و المطرب الشعبى والملحن عبد العزيز محمود عبد العال الخناجريفى 11 يناير عام 1914 فى الحرزية بمحافظة سوهاج فى الصعيد.





وعشق عبد العزيز محمود الغناء منذ الطفولة ولما أراد أن يمارسه رفضت عائلته وهددته بالقتل وتوفى والده وهو لايزال صبيًا فقرر أن يعول والدته وشقيقه عبد الرحيم وسافر إلى بور سعيد وعمل في إحدى شركات البترول ولكن الشركة فصلته عندما أصيب بكسر .







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سكن عبد العزيز بشارع طالون خلف قهوه عسران بالقرب من شارع كسري وخلف الثلاجه الكبيره بشارع محمد علي امام مدرسه التيموريه في الدور اراضي وكان يعمل في شركه شل للبترول بالميناء وكسرت قدمه من سقوط برميل بترول عليه واصبحت عاجزه ففصل من الشركة ليقف لاسبيل له الا العودة لهوايته ليتكسب منها رزقه .





كان يحب بورسعيد ويغني لها ويحضر في اضواء المدينه في عيد النصر 23 ديسمبر ويزور بيت امه واخيه بشارع طالون ويجلس علي قهوه الضاحي سلطان بالحميدي وقهوه رشوان علي الشرقيه وطولون وقهوه عسران والد الفدائي السيد عسران الذي قتل ضابط المخابرات الانجليزي ويلمز عام 1956 وكانت بشارع كسري وطالون .





تعلم عبد العزيز محمود قيادة السفن الصغيرة وعرف في بورسعيد بخفة الدم والصوت الحسن واشتهر بالغناء في الأفراح والموالد وعندما زار بور سعيد الموسيقار مدحت عاصم رئيس قسم الموسيقى بالإذاعة المصرية وقتئذ واستمع إلى عبد العزيز محمود أعجب به وطلب منه الحضور إلى مصر والتقدم إلى لجنة اختبار الأصوات بالإذاعة وكان ذلك عام 1937 وبأغنية النار عايز تلعبي بيها ألحان زكريا أحمد ومن هنا بدأ في التفرغ للغناء.





وقدم الموسيقار مدحت عاصم أول لحن لعبد العزيز محمود وهو الصباح الجديد كلمات أبو القاسم الشابي كما لحن له بعض الألحان الأخرى ومنها أغنية حبيبى واخد قلبى معاه كلمات حسن عبد الوهاب وأيضًا غنى عبد العزيز محمود من ألحان رياض السنباطى في بداية عهده بالإذاعة لحن اليتيم وغنى عبد العزيز محمود من ألحانه لأول مرة في سهرة إذاعية يوم الاثنين 4 أبريل عام 1938 يا نخل بلحك بينقط سمن وسكر وهناوة قلبى بيك ولما أشاهد نور عينيك كلمات فؤاد الدليل وبعد ذلك قدم لحنين" للمطربة نور الهدى في فيلم المنتقم وظهر في وقت كان هناك الكثير من أهل الطرب والمشاهير فى الإذاعة.





هذا و اشرك الموسيقار محمد عبد الوهاب عبد العزيز محمود مع مجموعة الفنانين في نشيد قولوا لمصر تغني معانا كلمات أحمد شفيق كامل وذلك عام 1954 م.





قدم عبد العزيز محمود غنى أغلب أشكال الغناء الشعبي والعاطفي والوطني وكانت الأغنيات والألحان من ابتكاره ونجح نجاحًا كبيرًا وبعد ذلك استمر في تقديم أغانيه بالإذاعة من تلحينه وأشهر ما غنى لحن زغلول يابلح وظل يرتقي في درجات مطربي الإذاعة حتى وصل أجره إلى أربعة جنيهات عن الحلقة الواحدة المكونة من وصلتين ويوم أن اختلف مع الإذاعة عام 1949 حول أجره كان يؤكد لكل من يقابله أنه مازال معترفًا بفضل الإذاعة عليه وعادت المياه إلى مجاريها بين الإذاعة وبين المطرب والملحن عبد العزيز محمود الذي آثر أن يضحي ببعض حقه في سبيل إرضاء من أكسبته الشهرة.





بعد نصر أكتوبر 1973 قرر الرئيس السادات إعادة فتح قناة السويس أمام الملاحة العالمية يوم 5 يونيو عام 1975 بعد غلقها نتيجة عدوان إسرائيل على مصر يوم 5 يونيو عام 1967 وبمناسبة إعادة فتتاح قناة السويس كتب الشاعر سامي أبو النور أغنية شال الحمام ولحنها وغنها عبد العزيز في الحفل الذي أقيم في بور سعيد يوم 7 يونيو عام 1975 م.





شارك الفنان الكبير عبد العزيز في أكثر من 25 فيلمًا سينمائيًا وكانت له المشاركة الغنائية والبطولة المطلقة في كثير من الأفلام ومن أفلام عبد العزيز محمود نذكر: منديل الحلو مع تحية كاريوكا وإخراج عباس كامل وعرض عام 1945 وأسمر وجميل عام 1950 مع سعاد مكاوي وإخراج عباس كامل ووهيبة ملكة الغجر عام 1951 مع كوكا وإخراج نيازي مصطفى وشباك حبيبي عام 1951 مع نور الهدى وإخراج عباس كامل وجنة ونار عام 1952 مع نعيمة عاكف وإخراج حسين فوزي والمقدر والمكتوب عام 1953 مع شريفة ماهر وإخراج عباس كامل وتاكسي الغرام عام 1954 مع هدى سلطان وإخراج نيازي مصطفى وخد الجميل مع سامية جمال.





رزق الله عبد العزيز محمود من الأبناء بـ 7 أبناء 5 بنات وولدين وأبناؤه هم: حشمت وهشام وولاء وعزة وهدى ونهاد وهويدا توفي يوم 26 أغسطس عام 1991 إثر أزمة قلبية.





وتعتبر اهم اغنياته منديل الحلو وتاكسى الغرام ،شباك حبيبي،يا مزوق يا ورد فى عوده،كعبه محني،مكاحل مكاحل،يا نجف بنور،وصفولي حسنك،لوليتا،مرحب شهر الصوم .





أما اهم افلامه حيث شارك شارك فى أكتر من 25 فيلم سينما منها منديل الحلو - 1945 - مع تحية كاريوكا, من اخراج عباس كامل وأسمر وجميل - 1950- مع سعاد مكاوي, اخراج عباس كامل،وهيبة ملكة الغجر - 1951- مع كوكا, اخراج نيازي مصطفى،شباك حبيبي - 1951 - مع نور الهدى, اخراج عباس كامل،جنة ونار - 1952- مع نعيمة عاكف, اخراج حسين فوزي،المقدر والمكتوب - 1953- مع شريفة ماهر, اخراج عباس كامل،تاكسي الغرام - 1954- مع هدى سلطان, اخراج نيازي مصطفى،خدالجميل عبد العزيز محمود - سامية جمال،عروسة المولد عبد العزيز محمود - تحية كاريوكا،علشان عيونك عبد العزيز محمود .





ومن اهم الحانه لمطربين ومطربات وكارم محمود - قد كمال الأنس - من أشعار امير الشعراء احمد شوقى،شفيق جلال - باقي دقيقة - من كلمات حسيب غباشي ،شادية - ماتهونشي عليا - من كلمات مأمون الشناوي،إن فات عليك الهوى- من كلمات مأمون الشناوي،ياللي إنت قلبك - كلمات علي السوهاجي،فايزة احمد - من الريح ماتنام - كلمات محمد اسماعيل،هذه القمرة - للشاعر مصطفى عبد الرحمن،هــدى سلطان - خلاص يا دنيا - كلمات علي السوهاجي،أنا إنت - مأمون الشناوي،يا تاكسي الغرام - كلمات جليل البندارى .