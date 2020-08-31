AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد أسبوع من طرحه.. فيديو كليب أماكن السهر يكسر حاجز 6 ملايين مشاهدة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:22 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
حقق الهضبة عمرو دياب 6,803,594  ملايين مشاهدة لفيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" والتي طرحها منذ اسبوع عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.


ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجل


من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.


يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الثالثة في كليباته| دور السينما تستقبل أغنية "أماكن السهر" لـ الهضبة..شاهد

عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بعد ساعات من طرح كليب "أماكن السهر".. فيديو

في يوم واحد فقط.. "أماكن السهر" لعمرو دياب تحقق مليوني مشاهدة على يوتيوب

لليوم الثالث .. عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بـ أماكن السهر

تعرف على سبب إلغاء حفل عمرو دياب في مدينة العلمين الجديدة

ملاحظات على كليب عمرو دياب أماكن السهر.. خفة ظل دينا الشربيني وأناقتها.. الهضبة يعيد روح التسعينيات إلى جمهوره

ترشيحاتنا

في التعدي على ضابط شرطة| تعرف على العقوبة المنتظرة لصاحبة الواقعة

لإلغاء الغرامة..كهربا يجهز مذكرة للتظلم على عقوبة الفيفا

وزير الداخلية: تكليف جميع مديريات الأمن بسرعة تجهيز القوات المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء

كومبارسات في الحياة .. أول تعليق من المطرب إيساف علي قرار حبسه

بعد تغريدات ميدو ..هاشتاج مرتضى منصور يتصدر تويتر

ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار على انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات و أسعار أشهر ١٠ سيارات في مصر بعد التخفيض.. صور

تخفيض أسعار سيارات دفسك dfsk اليوم في مصر.. صور

باكسسوارات غير تقليدية.. إطلالات ليدي جاجا في حفل Music Awards تثير الجدل